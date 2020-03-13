В Московской области фельдшер скорой помощи 11 лет насиловал несовершеннолетнюю дочь
close
В Московской области 66-летний фельдшер скорой помощи обвиняется в том, что на протяжении 11 лет насиловал свою дочь, пишет «Регион.online» со ссылкой на источники в полиции.
Насильственные действия начались, когда девочке было семь лет. Когда потерпевшей исполнилось 18 лет, она рассказала о случившемся матери. Женщина обратилась в полицию.
Сообщается, что после развода родителей девочка осталась с мамой, но часто гостила у отца.
Полиция проводит проверку.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Бурятии мужчина несколько лет насиловал психически нездоровую девочку
— Отчим насиловал 5 лет: что пережили девочки из Чувашии