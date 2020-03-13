В Московской области фельдшер скорой помощи 11 лет насиловал несовершеннолетнюю дочь

В Московской области 66-летний фельдшер скорой помощи обвиняется в том, что на протяжении 11 лет насиловал свою дочь, пишет «Регион.online» со ссылкой на источники в полиции.

Насильственные действия начались, когда девочке было семь лет. Когда потерпевшей исполнилось 18 лет, она рассказала о случившемся матери. Женщина обратилась в полицию.

Сообщается, что после развода родителей девочка осталась с мамой, но часто гостила у отца.

Полиция проводит проверку.

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