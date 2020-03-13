В Москве более 13 тысяч человек самоизолировались из-за коронавируса

В столице более 13 тысяч человек находятся на самоизоляции после посещения стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Ракова подчеркнула, что это количество меньше числа всех недавно вернувшихся в Россию.

«Я обращаюсь к нашим жителям с просьбой находиться в режиме самоизоляции, и обращаю внимание на то, что инкубационный период вируса составляет 14 дней», — напомнила заммэра.

Она также обратила внимание, что в группе риска находятся пожилые люди.

В России коронавирусом заразились 45 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек.

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