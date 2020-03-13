Франция запретила мероприятия с участием более 100 человек

Французское правительство запретило проведение публичных мероприятий с более чем 100 участниками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Эдуара Филиппа.

«Я проконсультировался по этому вопросу со специалистами, а также с главами МВД и министерства здравоохранения, и мы решили снизить планку до 100 человек», — заключил премьер.

До настоящего времени во Франции действовало распоряжение властей об отмене собраний с числом участников свыше 1 тысячи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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