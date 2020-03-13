Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам

Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Уточняется, что въезд в республику запрещен всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет разрешение на постоянное или длительное проживание в Чехии.

12 марта из-за заболевания правительство Чехии ввело в стране чрезвычайное положение.

По состоянию на 13 марта в республике зарегистрировано 117 больных коронавирусом, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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