Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам
Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Уточняется, что въезд в республику запрещен всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет разрешение на постоянное или длительное проживание в Чехии.
12 марта из-за заболевания правительство Чехии ввело в стране чрезвычайное положение.
По состоянию на 13 марта в республике зарегистрировано 117 больных коронавирусом, из них двое находятся в тяжелом состоянии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп: США запретят въезд из Европы на 30 дней
— Украина ограничила работу ряда пунктов пропуска через границу