Журналисту НТВ запретили въезд на Украину
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Пограничная служба Украины запретила российскому журналисту телеканала НТВ Алексею Петрушко на территорию страны. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что ограничение введено на три года.
В качестве причины указано «нарушение украинского законодательства, а именно — незаконное пересечение границы с Крымом».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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