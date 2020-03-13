Журналисту НТВ запретили въезд на Украину

Пограничная служба Украины запретила российскому журналисту телеканала НТВ Алексею Петрушко на территорию страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ограничение введено на три года.

В качестве причины указано «нарушение украинского законодательства, а именно — незаконное пересечение границы с Крымом».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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