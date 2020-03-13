В Москве из-за штормового ветра погиб человек
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В Москве из-за штормового ветра погиб человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Штормовой ветер в столице бушует уже второй день. По данным экстренных служб, вихрь повалил уже 125 деревьев, один человек погиб и еще один пострадал.
Ранее москвичей предупреждали об усилении порывов ветра до 25 метров в секунду.
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