Синоптик предупредила о снеге в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в предстоящие выходные, передает RT.

Позднякова утверждает, что вечером в субботу, 14 марта, начнутся осадки в виде мокрого снега и продолжатся всю последующую ночь. К утру 15 марта образуется временный снежный покров.

По словам специалиста, температура 15 марта установится на отметке около 0°С. В следующие дни интенсивные осадки в Москве закончатся, но закрепится холодная погода.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

— Москвичей предупредили о резком похолодании

— Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели