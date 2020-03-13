Роспотребнадзор дал советы по улучшению качества сна
13 марта при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день сна, в честь этого события специалисты Роспотребнадзора поделились советами по улучшению качества сна. Об этом говорится на сайте ведомства.
В 2020 году День сна проходит под девизом «Лучший сон, лучшая жизнь, лучшая планета»
В ведомстве отметили, что в первую очередь необходим постоянный режим сна. За четыре часа до того, как лечь спать, следует отказаться от тяжелой, острой, сладкой пищи, за шесть часов — от кофеина.
Также специалисты рекомендуют позаботиться о регулярной физической нагрузке, удобном постельном белье, а также комфортной температуре в спальне.
Перед сном лучше отказаться от телевизора или гаджетов. Окна лучше закрывать светонепроницаемыми шторами.
Спать нужно столько, чтобы проснувшись, человек чувствовал себя бодрым. Также важны непрерывность и глубина сна.
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