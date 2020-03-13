Пожар в ресторане и гостинице гольф-клуба Moscow Country Club полностью потушили
close
Пожар в ресторане и гостинице на территории гольф-клуба Moscow Country Club, находящемся на Волоколамском шоссе в Красногорском районе Подмосковья, полностью ликвидирован, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.
Отмечается, что в момент возгорания в помещениях никто не находился.
«В 06:27 объявлена полная ликвидация пожара», — сообщает пресс-служба ведомства.
Как известно, общая площадь горения составила 1 тыс. кв. м.
Причина пожара не называется.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: