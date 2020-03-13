Пожар в ресторане и гостинице гольф-клуба Moscow Country Club полностью потушили

Пожар в ресторане и гостинице на территории гольф-клуба Moscow Country Club, находящемся на Волоколамском шоссе в Красногорском районе Подмосковья, полностью ликвидирован, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Отмечается, что в момент возгорания в помещениях никто не находился.

«В 06:27 объявлена полная ликвидация пожара», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как известно, общая площадь горения составила 1 тыс. кв. м.

Причина пожара не называется.

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