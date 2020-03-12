Еще один россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

Еще один россиянин заразился коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах, передает РИА «Новости».

Всего в стране выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших — один россиянин. Общее число случаев заразившихся в ОАЭ достигло 85 человек.

Ранее коронавирус был выявлен в Эмиратах у трех членов российской команды велогонщиков, один из них уже отпущен из больницы после излечения.

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