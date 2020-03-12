Под Иркутском при пожаре в жилом доме погибла семья из пяти человек

В селе Казачинское Иркутской области при пожаре в жилом доме погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

По предварительной информации, погибли двое взрослых 1993 и 1995 годов рождения, а также дети 2013, 2016 и 2017 годов рождения.

По данным пресс-службы, семья была благополучная, на учете в органах опеки не состояла.

На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.