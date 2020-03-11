Православная церковь Словакии приостановила службы из-за коронавируса

Православная церковь Словакии приостановила богослужения до 23 марта из-за коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления православной епархии в городе Прешове на востоке страны.

Уточняется, что временный запрет не распространяется на «неизбежные обряды».

Ранее премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини напомнил, что православная церковь нарушает запрет на проведение массовых мероприятий. Премьер подчеркнул, что если церковь не будет выполнять распоряжения, то против нее могут быть введены санкции.

В Словакии десять человек заразились коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены больше 120 тысяч, при этом выздоровели почти 67 тысяч, а погибли — 4 375 человек.

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