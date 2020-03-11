Еще двое британцев скончались от коронавируса
В Великобритании еще два человека погибли от коронавируса, сообщает Минздрав страны.
«Один пациент скончался в среду в городе Дадли (недалеко от Бирмингема)... Еще один — в больнице в графстве Уорикшир», — говорится в сообщении.
В Великобритании коронавирусом заразились 456, скончались восемь человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены больше 120 тысяч, при этом выздоровели почти 67 тысяч, а погибли — 4 375 человек.
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