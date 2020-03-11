Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Бельгии

В Бельгии зарегистрировали первый случай смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы министерства здравоохранения страны Магги де Блок.

«Несмотря на качественную помощь, оказанную нашими медиками, 90-летний пациент скончался», — сказала министр.

5 марта в стране было зафиксировано 109 случаев заражения Covid-2019.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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