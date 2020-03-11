Число заболевших коронавирусом американцев превысило тысячу

В США число человек, которые заразились новым типом коронавируса COVID-2019, превысило тысячу. Об этом сообщает New York Times.

Всего, по данным СМИ, насчитывается 1004 зараженных на территории американских штатов. От болезни скончался по меньшей мере 31 человек.

Однако, согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, инфицированными числятся 971 гражданин, а скончавшимися — 28.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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