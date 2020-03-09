Трамп призвал подумать над статистикой гриппа и коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп сравнил эпидемии гриппа и нового типа коронавируса COVID-2019 в США. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter.

Американский лидер заявил, что за 2019 год «самый обычный грипп» унес жизни 37 тыс. американцев.

«И никто ничего не закрывает, жизнь и экономика идут своим чередом», — добавил Трамп.

Он напомнил, что на территории американских штатов числятся 546 случая заражения коронавирусом, от которого умерло 22 граждан США, а также призвал задуматься над этой статистикой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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