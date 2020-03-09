Прокурор по делу MH17 обвинил России в препятствовании расследованию

Расследование дело о крушении самолета Boeing MH17 было сложным, в том числе из-за препятствования России, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе в ходе судебного заседания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Активные усилия России по препятствованию расследованию, а также вооруженный конфликт в зоне крушения и риски для местных свидетелей сделали следствие сложным, отметил прокурор. Он выразил благодарность сторонам, работавшим над расследованием в подобных условиях.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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