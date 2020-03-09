Первая смерть от коронавируса подтверждена в Канаде

Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Канаде, сообщает Global News со ссылкой на сотрудника департамента здравоохранения доктора Бонни Генри.

После инфицирования скончался житель провинции Британская Колумбия на севере Канады, заявил Генри. По его словам, в провинции также выявлено пять новых случаев заражения, общее число инфицированных на данный момент составляет 32 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

По последним данным, в мире общее число зараженных вирусом превысило 110 тысяч человек. Погибли уже 3 877 человек, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

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