Обвиняемые по делу о крушении MH17 не пришли на слушания в нидерландский суд

Ни один из четырех обвиняемых по делу о крушении самолета Boeing MH17 в июле 2014 года не приехал на слушания в суд в Нидерландах, сообщает «Интерфакс».

Заседание началось в понедельник, 9 марта, в 12.00 мск в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол. Известно, что по делу о крушении проходят четыре человека: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Судья Хендрик Стинхюйс констатировал, что слушания прошли без участия фигурантов дела. Он напомнил, что в таком случае фигурантов будут судить заочно.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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