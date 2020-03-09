Мошенники сняли со счета жительницы Москвы почти 3 млн рублей

В Москве мошенники ограбили местную жительницу почти на 3 млн рублей, осуществив перевод с ее банковской карты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, инцидент произошел днем 7 марта.

По предварительным данным, мошенники позвонили женщине на мобильный телефон и в ходе разговора узнали данные о ее банковском счете.

Они перевели на свои счета почти 3 млн рублей.

В настоящее время личности злоумышленников устанавливаются.

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