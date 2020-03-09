Свыше 50 соцработников погибли в КНР из-за работы во время эпидемии коронавируса

Представитель министерства гражданской администрации КНР Чэнь Юэлян заявил, что по состоянию на 8 марта жертвами эпидемии коронавируса в Китае стали как минимум 53 социальных работника. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, 92,5% погибших являлись членами Коммунистической партии Китая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3820 человек.

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