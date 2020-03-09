В Албании выявлены два первых случая заражения коронавирусом

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Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с... Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
NEXU Science Communication/Reuters

Два первых случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Албании. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на албанское министерство здравоохранения.

По имеющимся данным, инфицированные недавно приехали из Италии. При этом они являются близкими родственниками.

Как стало известно, у зараженных наблюдается стабильное состояние.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3797 человек.

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