В Албании выявлены два первых случая заражения коронавирусом

Два первых случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Албании. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на албанское министерство здравоохранения.

По имеющимся данным, инфицированные недавно приехали из Италии. При этом они являются близкими родственниками.

Как стало известно, у зараженных наблюдается стабильное состояние.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3797 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек

— Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

— Первая смерть от коронавируса случилась в Египте