В Японии за сутки выявили 33 случая заражения коронавирусом

В Японии за сутки врачи выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, еще один человек скончался, передает телеканал NHK.

Всего в стране заболели 1189, скончались 14 человек. 696 заразившихся — пассажиры или экипаж лайнера Diamond Princess.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.