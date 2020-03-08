У главы итальянского региона Пьемонт выявили коронавирус

Глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио сообщил, что у него нашли коронавирус, передает La Repubblica.

«Я продолжу непрерывно работать удаленно», — заявил Чирио.

Уточняется, что он изолирован в части своего дома и чувствует себя хорошо.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, согласно которому в стране вводятся ограничения «на въезд и на выезд, а также передвижение внутри» территории Ломбардии и еще 14 провинций из-за ситуации с распространением нового коронавируса.

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