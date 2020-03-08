Десять человек погибли при обрушении отеля в Китае

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Десять человек погибли при обрушении отеля, который служил временным жильем для находившихся на карантине из-за распространения коронавируса людей, сообщает Reuters со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.

По последним данным, из-под завалов извлечены 48 человек, из них десять погибли, остальные доставлены в больницы, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что отель Xinjia Express рухнул в Китае в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. По данным местных властей, в здании находились около 70 человек, когда оно обрушилось.

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