Десять человек погибли при обрушении отеля в Китае
Десять человек погибли при обрушении отеля, который служил временным жильем для находившихся на карантине из-за распространения коронавируса людей, сообщает Reuters со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.
По последним данным, из-под завалов извлечены 48 человек, из них десять погибли, остальные доставлены в больницы, отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что отель Xinjia Express рухнул в Китае в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. По данным местных властей, в здании находились около 70 человек, когда оно обрушилось.
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