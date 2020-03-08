СМИ узнали подробности убийства подростка в Петербурге

Детали убийства подростка в одном из жилых домов Санкт-Петербурга удалось узнать телеканалу РЕН ТВ.

По данным канала, трое несовершеннолетних отмечали день рождения и смотрели хоккей в квартире. Около 21.00 в субботу, 7 марта, один из подростков выстрелил из ружья, которое принадлежит его отцу, в голову друга.

Затем стрелявший вытащил тело погибшего на лестничную площадку и скрылся, третий участник событий сообщил своему отцу о произошедшем, сообщает РЕН ТВ. Узнав об инциденте, мужчина прибыл на место происшествия и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

По последней информации, стрелявший и его жертва учились в одной гимназии, передает РЕН ТВ. В настоящее время возможный мотив преступления не установлен.

Ранее стало известно, что рядом с одной из квартир в доме, расположенном на улице Ижорского батальона Петербурга, было найдено тело 14-летнего школьника с простреленной головой. Силовики провели штурм квартиры, где якобы находился вооруженный неизвестный — подозреваемый в убийстве подростка. Они никого там не нашли. Сейчас ведется розыск подозреваемого.

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