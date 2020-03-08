В Италии ввели ограничения на передвижения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, согласно которому в стране вводятся ограничения «на въезд и на выезд, а также передвижение внутри» территории Ломбардии и еще 14 провинций из-за ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом сообщает сайт итальянского правительства.

Согласно документу, данные меры распространяются на провинции, которые находятся в следующих регионах: Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето ( в том числе Венеция).

Как стало известно, осуществлять въезд и выезд из указанных территорий будут разрешать только в исключительных случаях. Речь идет, например, о медицинских показаниях.

Кроме того, в соответствии с декретом, не будут работать музеи, галереи, библиотеки и прочие места для проведения культурных мероприятий.

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