Заразившаяся коронавирусом петербурженка помещена в Боткинскую больницу

Жительница Санкт-Петербурга, вернувшаяся из Италии с коронавирусом, помещена в Боткинскую больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«Это жительница Санкт-Петербурга, гражданка РФ. Сейчас она находится в Боткинской больнице», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что ее состояние удовлетворительное.

До этого сообщалось о четырех новых случаях заражения коронавирусом в России. Общее число случаев увеличилось с 10 до 14.

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