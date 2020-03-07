Заразившаяся коронавирусом петербурженка помещена в Боткинскую больницу
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Жительница Санкт-Петербурга, вернувшаяся из Италии с коронавирусом, помещена в Боткинскую больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
«Это жительница Санкт-Петербурга, гражданка РФ. Сейчас она находится в Боткинской больнице», — заявили в пресс-службе.
Уточняется, что ее состояние удовлетворительное.
До этого сообщалось о четырех новых случаях заражения коронавирусом в России. Общее число случаев увеличилось с 10 до 14.
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