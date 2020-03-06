Число жертв нападения в Кабуле увеличилось до 32

Число погибших после атаки, которая случилась на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдула Али Мазари в столице Афганистана Кабуле, достигло 32. Об этом сообщает TOLOnews в Twitter.

Ранее стало известно о 27 погибших в результате нападения.

«Представитель МВД Насрат Рахими заявил, что число погибших в результате сегодняшней атаки в Кабуле увеличилось до 32, 81 человек пострадал», — указано в сообщении.

До этого на массовом мероприятии в Кабуле была открыта стрельба. Два причастных к ней боевика были ликвидированы специальными подразделениями полиции. Представитель премьер-министра страны Муджибурахман Рахими сообщил, что Абдулла при атаке не пострадал.

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