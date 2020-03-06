В парках Москвы расцвела мать-и-мачеха

В московских парках из-за аномально теплой погоды раньше времени начали распускаться цветы мать-и-мачехи. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Там уточнили, что цветение мать-и-мачехи началось на 10-14 дней раньше от средних значений многолетних наблюдений.

Данное явление наблюдается в Битцевском лесу, в Измайловском лесопарке, а также возле экоцентра «Царская пасека».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Одуванчики и подснежники расцвели в Москве

— Аллергиков предупредили о раннем цветении растений из-за аномального тепла