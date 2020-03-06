В Роспотребнадзоре назвали число проведенных в России тестов на коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, что всего в России было сделано свыше 51 тыс. тестов на коронавирус. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

При этом, по состоянию на четверг, 5 марта, в стране было зафиксировано семь случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с «Diamond Princess», один — у россиянина, вернувшегося из Италии, один — у гражданина Италии.

Кроме того, были зарегистрированы свыше 1,4 тыс. заболевший с признаками ОРВИ среди прибывших из стран, где был выявлен коронавирус.

Уточняется, что исследования были выполнены центрами гигиены и эпидемиологии службы в российских регионах.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 97,7 тыс. человек, при этом вылечились — 54 994, скончались — 3 368.

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