В Британии скончался первый человек из-за коронавируса

В Великобритании в графстве Беркшир умер первый человек от коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на клинику.

«С печалью подтверждаем, что пожилой пациент с неудовлетворительным состоянием здоровья скончался», — сообщила больница.

Пожилой пациент, заболевший коронавирусной инфекцией, имел другие заболевания.

Минздрав Британии сообщал, что в стране 115 людей заразились коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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