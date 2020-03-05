В Британии скончался первый человек из-за коронавируса
В Великобритании в графстве Беркшир умер первый человек от коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на клинику.
«С печалью подтверждаем, что пожилой пациент с неудовлетворительным состоянием здоровья скончался», — сообщила больница.
Пожилой пациент, заболевший коронавирусной инфекцией, имел другие заболевания.
Минздрав Британии сообщал, что в стране 115 людей заразились коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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