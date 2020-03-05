В Петербурге вернувшаяся из Милана женщина госпитализирована с симптомами ОРВИ

В Петербурге вернувшаяся из Милана женщина с симптомами ОРВИ доставлена в Боткинскую больницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в городском комитете здравоохранения.

«Женщина с симптомами ОРВИ госпитализируется в больницу имени Боткина, в поликлинике проводятся дезинфекционные мероприятия», — сказал источник.

По его словам, женщине сделают тест на коронавирусную инфекцию.

В России диагностированы семь случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с «Diamond Princess», один — у россиянина, вернувшегося из Италии, один — у гражданина Италии.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 95,7 тыс. человек, при этом вылечились — 53 429, скончались — 3 285.

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