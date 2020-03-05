Врач-диетолог рассказала, как правильно есть яблоки

Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, как правильно есть яблоки.Об этом сообщает радио Sputnik.

Лизун отметила, что яблоки не надо чистить, так как в их кожуре есть пищевые волокна, помогающие очищать организм. По словам диетолога, содержащиеся в кожуре пищевые волокна способствуют хорошей работе желудочно-кишечного тракта.

Второй функцией пищевых волокон в кожуре врач назвала подкормку бактерий в организме, которые, в свою очередь, выделяют много полезного.

При этом Лизун добавила, что необходимо тщательно промывать яблоки теплой водой, так как для придания фруктам более привлекательного вида некоторые продавцы обрабатывают яблоки воском, который может дать аллергическую реакцию или сыпь.