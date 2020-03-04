В Москве задержали не менее 20 человек после драки футбольных фанатов

В столице полиция задержала не менее 20 человек после драки фанатов «Спартака» и «Динамо» на станции метро «Маяковская», передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Сотрудники центра «Э» и следователи провели множество обысков у фанатов в Москве, подмосковных Сергиевом Посаде, Королеве, Мытищах, Чехове, Подольске, а также в Уфе. Задержаны 20 человек - болельщики ЦСКА, «Динамо» и «Спартака», — сказал источник.

Он добавил, что большинство задержанных, вероятно, отпустят или привлекут в качестве свидетелей.

Драка произошла 29 февраля на станции метро «Маяковская» между футбольными болельщиками «Спартака» и «Динамо». Позже потасовка переместилась на улицу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») Уголовного кодекса.

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