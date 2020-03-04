В Южной Корее произошел взрыв на нефтехимическом заводе, пострадал 31 человек
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В результате взрыва на нефтехимическом заводе на юго-западе Южной Кореи пострадал 31 человек. Об этомэтом сообщает Reuters со ссылкой на заявлении компании Lotte Chemical, который принадлежит завод.
Как отмечается, инцидент произошел в городе Сосан примерно в 03.00 по местному времени (21.00 3 марта по мск).
По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за неисправности компрессора.
Известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В Lotte Chemical отметили, что утечки токсичных химикатов не было.
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