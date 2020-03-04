Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
close
В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 20 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
По сведениям на 00.09 мск, во Внуково задержано три рейса и два — отменено.
В свою очередь, в Домодедово задержан один рейс и 11 — отменено.
В Шереметьево задержан один рейс рейс.
Данные о задержках в Жуковском не представлены.
Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Москвичам пообещали идеально теплую погоду на выходные