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Мужчину госпитализировали после ДТП с автобусом в Петербурге

78.ru: в Петербурге мужчина попал в больницу после ДТП с автобусом

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В Петербурге мужчину госпитализировали после ДТП с автобусом в Шушарах. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 29 апреля в Пушкинском районе. На Витебском проспекте в Шушарах произошла авария с автобусом. В результате пострадал 45-летний водитель одного из транспортных средств, участвовавших в ДТП.

Мужчину доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы мягких тканей затылочной области и поясничного отдела позвоночника. Его состояние оценили как среднетяжелое, пострадавшего поместили в нейрохирургическое отделение.

Прочие детали и обстоятельства аварии на данный момент не уточняются. Сообщается, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее автомобиль с водителем упал в пропасть в Сочи.

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