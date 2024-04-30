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«Спартак» и «Локомотив» накажут из-за фанатов

КДК РФС накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков

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Александр Вильф/РИА Новости

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московские «Спартак» и «Локомотив» будут наказаны из-за поведения своих болельщиков на матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«По матчу «Спартак» — «Локомотив» (3:2) рассмотрим скандирование болельщиками «Спартака» и «Локомотива» оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Также у команды хозяев задержка выхода на поле перед матчем на две минуты», — заявил он.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:2 обыграл «Локомотив». Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

В следующем туре национального первенства «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Локомотив» сразится 6 мая с «Ростовом» на домашней арене, старт игры в 20:30 по московскому времени.

Ранее Владимир Слишкович признался, что не ждал скорой отставки Гильермо Абаскаля из «Спартака».

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