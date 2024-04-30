Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутаты Госдумы посетили мемориал в «Крокусе»

Депутаты Думы приехали возложить цветы к мемориалу на месте теракта в «Крокусе»

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Депутаты Государственной думы приехали возложить цветы к мемориалу на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

«Память о людях будет с нами вечно. Никто из тех, кто заказывал и исполнял этот чудовищный террористический акт, не останется безнаказанным. Все понесут самое суровое наказание», — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Утром 30 апреля сообщалось, что люди с самого утра собираются у мемориала на месте трагедии в «Крокус Сити Холле» на сороковой день после происшествия.

Четверо исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, Фаридун Шамсиддин, Мухаммадсобир Файзов и Муродали Рачабализода — были задержаны 23 марта в Брянской области.

Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было организовано «окно» для пересечения границы. По словам главы государства, теракт был совершен радикальными исламистами.

Ранее сообщалось, что вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокусе» задержали его брата.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами