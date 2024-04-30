Депутаты Госдумы посетили мемориал в «Крокусе»

Депутаты Государственной думы приехали возложить цветы к мемориалу на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

«Память о людях будет с нами вечно. Никто из тех, кто заказывал и исполнял этот чудовищный террористический акт, не останется безнаказанным. Все понесут самое суровое наказание», — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Утром 30 апреля сообщалось, что люди с самого утра собираются у мемориала на месте трагедии в «Крокус Сити Холле» на сороковой день после происшествия.

Четверо исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, Фаридун Шамсиддин, Мухаммадсобир Файзов и Муродали Рачабализода — были задержаны 23 марта в Брянской области.

Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было организовано «окно» для пересечения границы. По словам главы государства, теракт был совершен радикальными исламистами.

Ранее сообщалось, что вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокусе» задержали его брата.