Украинский пограничник покончил жизнь самоубийством во время службы

В Закарпатской области Украины 20-летний пограничник покончил с жизнью во время работы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Мукачевского пограничного отряда Лесю Федорову.

По ее словам, в последнее время молодой человек находился на участке Мукачевского пограничного отряда. После случившегося на место оперативно приехали медики, но спасти украинца им не удалось. Они констатировали его смерть.

В настоящее время по данному инциденту заведено уголовное дело. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти пограничника.

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