Еще трое американцев скончались из-за коронавируса

В американском штате Вашингтон зафиксированы еще три смерти от коронавируса, сообщило Управление общественного здравоохранения в округе Кинг в своем Twitter.

Управление пишет, что в понедельник коронавирус был диагностирован еще у четырех людей, двое из которых скончались. Также умер еще один пациент, который заразился раньше.

По информации в СМИ, в США коронавирусом заразился 91 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

В данный момент заражению подверглись 89 710 человек. Умерли от коронавируса 3 055 человека, вылечились — 45 390.

Public Health confirms 4 new #COVID19 cases, bringing overall total to 14. @KingCountyWA to purchase motel and repurpose other properties in the fight against #coronavirus.#WAcoronavirus https://t.co/K9F0toKICh