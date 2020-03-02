В Киев прибудет иранская делегация по делу крушения Boeing
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о предстоящем визите в Киев иранской делегации для обсуждения расследования о крушении украинского пассажирского самолёта Boeing в Тегеране 8 января 2020 года, передает RT.
«Она (делегация) привезёт новости, которые мы все ожидаем долгое время. Через пару дней мы сможем более подробно рассказать, каким образом проходит расследование, в частности, работа с чёрными ящиками и работа по компенсации», — сказал Пристайко.
8 января 2020 года Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после взлета в Тегеране. В катастрофе погибли 176 человек. Позднее Иран заявил, что самолет был сбит в результате ошибки.
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