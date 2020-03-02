У вернувшегося из Италии россиянина выявлен коронавирус

У жителя Московской области, вернувшегося из Италии, подтвердили диагноз коронавирус, передает РИА «Новости» со ссылкой на Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Там также отметили, что лица, с которыми общался заразившийся, в настоящее время находятся под медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось, что россияне, которые вернулись 23 февраля в Москву рейсом из Милана, поместили на домашний карантин, так как один из пассажиров попал в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пассажирам рейса Милан — Москва запретили покидать дома из-за подозрения на коронавирус

— У пассажира рейса Москва — Пекин обнаружили коронавирус