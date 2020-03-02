У пассажира рейса Москва — Пекин обнаружили коронавирус

В Пекине обнаружили наличие коронавируса у пассажира самолета, прилетевшего в китайскую столицу из Москвы. Об этом сообщает посольство России в КНР.

Как отмечается, пассажир прибыл 29 февраля в Пекин из Москвы рейсом SU204 российской авиакомпании «Аэрофлот». По данным диппредставительства, заболевший следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево.

Других пассажиров самолета доставили в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для медицинской диагностики.

В посольстве отметили, что у находящихся на борту лайнера россиян вирус не выявили.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились 89 044 человек, 3 042 человек погибли.

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