Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4212 человек

Число зараженных коронавирус нового типа в Южной Корее установилось на отметке в 4212 человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на организацию центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Министерстве здравоохранения республики.

Согласно поступившей информации, с 00.00 понедельника (18.00 мск воскресенья) в стране было выявлено 476 новых случаев заражения коронавирусом.

Как стало известно, за последние сутки от инфекции умерли четыре человека.

До этого уровень эпидемиологической угрозы в Южной Корее был поднят до высшего.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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