Главреда Sputnik Турция доставили на медицинское освидетельствование

Турецкая полиция доставила главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе на медицинское освидетельствование, сообщает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на самого Бозтепе.

По словам главного редактора агентства, полицейские не применяют к нему силового воздействия. Он сообщил, что в настоящее время находится на пути в управление по безопасности Стамбула.

Ранее стало известно, что главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе был задержан в Стамбуле. До этого главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.

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