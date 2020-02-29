Таможенники Узбекистана обнаружили «тайник» с медицинскими масками на $70 тысяч

Сотрудники таможни Узбекистана в одном из домов Ташкента обнаружили склад медицинских масок на сумму около $70 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета республики.

По данным ведомства, обнаруженный товар готовился к дальнейшей перепродаже за границу. В настоящее время по данному факту проводится таможенная проверка.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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