Лукашенко призвал врачей не «вопить» из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недопустимости паники среди населения из-за коронавируса и призвал врачей спокойно продолжать работу, передает Sputnik Беларусь.

Президент Белоруссии отметил, что неправильное поведение медику может вызывать панику среди жителей.

«Начнете вопить, шуметь — как минимум, маски в аптеках закончатся или подорожают в 100 раз. Мы, конечно, этого не допустим. Люди пойдут и лекарства порасхватывают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса», — сказал Лукашенко.

По его словам, врачи должны работать спокойно и аккуратно, объясняя происходящее людям. Также он отметил необходимость сделать все, чтобы свести заболевание к минимуму.

Ранее в Белоруссии обнаружили первый случай заражения коронавирусом. Заболевание выявили у иранского студента, прилетевшего из Баку.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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