В Хакасии школьники получили ожоги из-за бактерицидной лампы

Ученики и учитель школы №20 в Абакане получили ожоги лица и глаз из-за бактерицидной лампы во время дезинфекции одного из кабинетов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по республике.

По информации администрации школы, дезинфекцию бактерицидным ультрафиолетовым излучателем открытого типа проводили в присутствии детей.

Уточняется, что пострадали 10 учеников.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям администрации и должностных лиц школы.